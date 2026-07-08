ٹرمپ: ، ایران سے مفاہمت ختم ہو چکی ہے

ٹرمپ کا اعلان، ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی ہے
امریکی صدر Donald Trump نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اور کشیدگی کم کرنے کے لیے طے پانے والی مفاہمتی یادداشت (MoU) اب ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مزید مذاکرات وقت کا ضیاع ہیں، تاہم بات چیت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہونے کے بارے میں انہوں نے واضح اعلان نہیں کیا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی۔ رپورٹس کے مطابق خطے میں تازہ حملوں اور جوابی کارروائیوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والا عارضی سمجھوتہ شدید دباؤ کا شکار ہو گیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے کے باوجود ایران کی جانب سے بعض اقدامات کیے گئے جن پر امریکا کو اعتراض ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی امریکا پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیے ہیں۔