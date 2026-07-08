نیٹو سربراہ کی ایران پر نئے حملوں کی حمایت

نیٹو سربراہ کی ایران پر نئے امریکی حملوں کی حمایت
نیٹو کے سیکریٹری جنرل Mark Rutte نے ایران پر امریکا کے حالیہ حملوں کو "انتہائی ضروری” قرار دیتے ہوئے ان کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکا کی جانب سے کیے گئے نئے حملے خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے جواب میں ضروری تھے۔
رپورٹس کے مطابق NATO سربراہ نے یہ بیان 2026 NATO Summit کے موقع پر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں اور خطے میں بڑھتی کشیدگی کے بعد امریکی ردعمل ضروری تھا۔
امریکی حملوں کے بعد ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایران نے بھی امریکی مفادات اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے ہیں، جس سے خطے میں مزید تصادم کے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔