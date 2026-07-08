ارجنٹینا کی مصر کے خلاف فتح کے بعد فیفا پر جانبداری کے الزامات

ارجنٹینا کے خلاف فیفا ورلڈ کپ راؤنڈ آف 16 کے سنسنی خیز مقابلے میں مصر کو 3-2 سے شکست کے بعد میچ شدید تنازع کا شکار ہوگیا۔ مصر نے پہلے 2-0 کی برتری حاصل کی، لیکن آخری لمحات میں ارجنٹینا نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے مسلسل تین گول داغ کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔
میچ کے بعد مصر کے ہیڈ کوچ حسام حسن نے ریفری اور وی اے آر کے فیصلوں پر شدید اعتراض کرتے ہوئے فیفا پر جانبداری کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مصر کا ایک گول وی اے آر کے ذریعے منسوخ کیا گیا، واضح پنالٹی اپیل مسترد کردی گئی، جبکہ فیصلہ کن گول سے قبل بھی فاؤل کو نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اہم فیصلے مسلسل ارجنٹینا کے حق میں گئے۔