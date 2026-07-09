پاکستانی برانڈ رستہ کا سیالکوٹ کے عالمی شہرت یافتہ فٹبال سازوں کو خراجِ تحسین

پاکستان کی فٹ بال بنانے کی میراث نے ایک شاندار نئی شکل اختیار کر لی ہے کیونکہ اسٹریٹ ویئر برانڈ ‘رستہ’ (Rastah) نے سیالکوٹ کے کاریگروں سے متاثر ہو کر ہاتھ سے تیار کردہ ایک فٹ بال متعارف کرایا ہے۔ یہ منفرد نمونہ روایتی تکنیکوں جیسے کہ اجرک بلاک پرنٹنگ، ہاتھ کی کڑھائی، بروکیڈ، اور پیچیدہ آرائش کو یکجا کرتا ہے۔
ان ماہر کاریگروں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا، جنہوں نے فیفا ٹورنامنٹس کے لیے لاکھوں فٹ بال تیار کیے ہیں، یہ فن پارہ دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلوں میں پاکستان کے اکثر نظر انداز کیے جانے والے کردار کا جشن مناتا ہے۔ یہ فٹ بال اب نیویارک شہر میں رستہ کے پاپ اپ اسٹور میں نمائش کے لیے موجود ہے۔
یہ پروجیکٹ صرف ایک فیشن اسٹیٹمنٹ سے بڑھ کر پاکستانی دستکاری کی خوبصورتی کو اجاگر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ روایتیں کس طرح عصری فن میں ڈھل کر عالمی سطح پر شناخت حاصل کر سکتی ہیں۔