29 سالہ شادی ختم ہونے پر کوئی پچھتاوا نہیں، ہمارے راستے الگ ہو گئے، وسیم عباس

پاکستان شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار صبا حمید اور وسیم عباس نے تقریباً 29 سالہ ازدواجی رفاقت کے بعد باقاعدہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ ایک حالیہ ٹی وی انٹرویو میں وسیم عباس نے تصدیق کی کہ اگرچہ طلاق کی خبر اب منظرِ عام پر آئی ہے، لیکن دونوں گزشتہ تقریباً 14 برس سے الگ الگ رہ رہے تھے۔
اپنی علیحدگی کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے وسیم عباس نے کہا کہ انہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ ان کے مطابق دونوں نے باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا کیونکہ وقت کے ساتھ ان کی زندگیوں کے راستے مختلف ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ علیحدگی مکمل احترام اور وقار کے ساتھ ہوئی اور اس دوران کسی قسم کا عوامی تنازع یا ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی۔
وسیم عباس نے طلاق کے باوجود صبا حمید کے بارے میں مثبت انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ساتھ گزارے گئے برسوں کی قدر کرتے ہیں اور اس مشترکہ سفر پر شکر گزار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے اور دونوں اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں پر توجہ دے رہے ہیں۔
اس خبر نے مداحوں کو حیران کر دیا، کیونکہ صبا حمید اور وسیم عباس کو طویل عرصے سے پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے باوقار اور پسندیدہ جوڑوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین نے افسوس اور احترام دونوں کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فنکاروں کی نجی زندگی کو باوقار انداز میں نجی رکھنے کے فیصلے کو سراہا۔