لاپتا K2 ایئرویز کارگو طیارے کا ملبہ اورماڑہ سے 53 ناٹیکل میل جنوب میں مل گی

پاکستانی بحریہ اور میری ٹائم ریسکیو ایجنسی نے بدھ کے روز بحیرۂ عرب میں لاپتا ہونے والے K2 ایئرویز کے بوئنگ کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (PAA) کے مطابق طیارہ گزشتہ رات لاپتا ہو گیا تھا، جس کے بعد 12 گھنٹے تک جاری رہنے والے سرچ آپریشن کے دوران بحیرۂ عرب میں اورماڑہ کے ساحل کے قریب اس کا ملبہ دریافت اور شناخت کر لیا گیا۔
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر اس پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ریسکیو ٹیمیں اب بھی طیارے میں سوار پانچوں عملے کے ارکان کی تلاش میں مصروف ہیں۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق K2 ایئرویز کا بوئنگ B737 کارگو طیارہ متحدہ عرب امارات کے شارجہ ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ کراچی پہنچنے سے قبل طیارے کا فضائی ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد وہ بحیرۂ عرب میں کراچی کے ساحل کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق طیارے نے لینڈنگ سے کچھ دیر قبل اپنے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی، جس کے بعد ریڈار پر اس کی بلندی تیزی سے کم ہوتی ہوئی دیکھی گئی، اور پھر اس سے مکمل رابطہ منقطع ہو گیا۔ حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سانحے پر شدید رنجیدہ ہیں۔ انہوں نے لاپتا عملے کے پانچوں ارکان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ متعلقہ اداروں کو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہر ممکن رفتار سے جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی۔