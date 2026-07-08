لاہور میں ٹریفک کی نگرانی کے لیے اے آئی سے چلنے والا ڈرون سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔

لاہور ٹریفک پولیس نے شہر میں ٹریفک کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور شہریوں کو محفوظ اور بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت (AI) پر مبنی ڈرون ٹریفک مانیٹرنگ سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔
اس نئے نظام کے تحت جدید اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز شہر کی اہم شاہراہوں، مصروف چوراہوں اور ٹریفک کے دباؤ والے مقامات کی حقیقی وقت (ریئل ٹائم) میں نگرانی کریں گے۔ یہ ڈرون ٹریفک کی روانی، حادثات، رش، اور مختلف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے صرف زمینی عملے پر انحصار کم ہوگا۔
حکام کے مطابق ڈرونز کی جانب سے حاصل ہونے والی لائیو فضائی ویڈیوز براہِ راست مرکزی ٹریفک کنٹرول روم کو موصول ہوں گی، جس کے ذریعے حادثات، سڑکوں کی بندش یا شدید ٹریفک جام کی صورت میں فوری کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ یہ نظام غیر قانونی پارکنگ، لین کی خلاف ورزی، اور دیگر ٹریفک بے ضابطگیوں کی نشاندہی کر کے بروقت کارروائی میں بھی مدد فراہم کرے گا۔
ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ٹریفک کی روانی بہتر بنانے، سفر کے دورانیے میں کمی لانے، ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس کو یقینی بنانے اور رش کے اوقات یا خصوصی مواقع پر ٹریفک وارڈنز کی مؤثر تعیناتی میں مدد ملے گی۔ حکام کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا یہ اقدام لاہور کو اسمارٹ سٹی بنانے اور شہریوں کے لیے سڑکوں کو مزید محفوظ بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔