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    "گلیکسی اَن پیکڈ ڈیوائسز لانچ سے پہلے لیک ہو گئیں۔”

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    سام سنگ کی آئندہ گلیکسی اَن پیکڈ لائن اپ کی تصاویر مبینہ طور پر 22 جولائی کو لندن میں ہونے والے ایونٹ سے پہلے لیک ہو گئی ہیں۔ لیک ہونے والی تصاویر میں نئے فولڈ ایبل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز دکھائی گئی ہیں، جن میں متوقع طور پر گلیکسی Z فولڈ 8 سیریز، گلیکسی Z فلپ 8 اور گلیکسی واچ کے نئے ماڈلز شامل ہیں۔ سام سنگ نے ایونٹ کی تصدیق کر دی ہے، تاہم کمپنی نے ابھی تک لانچ ہونے والی مصنوعات کے نام باضابطہ طور پر ظاہر نہیں کیے۔

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