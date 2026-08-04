ملتان میں صارفین کے مبینہ تشدد کے بعد سب وے پاکستان کا قانونی کارروائی کا اعلان

سب وے پاکستان نے اپنی ایک برانچ پر پیش آنے والے حالیہ واقعے پر باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے تمام ملازمین کی حفاظت، عزت اور وقار اس کی اولین ترجیح ہے اور کام کی جگہ پر کسی بھی قسم کے ناروا رویے یا تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
کمپنی کے مطابق واقعے کی اطلاع متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے دی گئی ہے اور معاملے پر ضروری قانونی کارروائی جاری ہے۔ سب وے پاکستان نے واضح کیا کہ وہ تحقیقات کے دوران حکام کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی تاکہ حقائق سامنے آئیں اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
اپنے بیان میں کمپنی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے تمام ملازمین اور صارفین کے لیے محفوظ، باوقار اور باہمی احترام پر مبنی ماحول فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہر فرد کو کام کی جگہ پر تحفظ اور احترام کا حق حاصل ہے۔
سب وے پاکستان نے مزید کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ایسے اقدامات جاری رکھے گی جو ملازمین اور صارفین دونوں کے لیے محفوظ اور مثبت ماحول کو یقینی بنائیں، جبکہ متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل تعاون بھی جاری رکھا جائے گا۔