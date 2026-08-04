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    لاہور میں حضرت داتا گنج بخشؒ کا تین روزہ سالانہ عرس مبارک شروع

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    لاہور میں حضرت داتا گنج بخشؒ کے 983ویں سالانہ تین روزہ عرس کا آغاز عقیدت و احترام کے ساتھ ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں چادر پوشی کی رسم ادا کی گئی، جبکہ ملک بھر سے آنے والے زائرین کی آمد جاری ہے۔ عرس کے پرامن انعقاد کے لیے 5 ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور ٹریفک، طبی سہولیات اور لنگر کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔

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