‘لگان’ اور ‘گجنی’ کے اداکار پردیپ راوت 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف اداکار پردیپ راوت 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے کینسر کے مرض سے جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے منیجر سدھارتھ تیواری نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اداکار نے 4 اگست 2026 کو آخری سانس لی۔
پردیپ راوت کو بھارتی سنیما میں یادگار منفی کرداروں کے باعث خاص شہرت حاصل تھی۔ انہوں نے عامر خان کی مشہور فلم "لگان” میں دیوا سنگھ سودھی کا کردار ادا کیا، جبکہ "غجنی” میں خطرناک ولن کے کردار سے انہیں ملک گیر پہچان ملی۔
اداکار نے اپنے کیریئر کا آغاز مشہور ٹی وی ڈرامہ "مہابھارت” سے کیا، جس میں انہوں نے اشوتھاما کا کردار نبھایا۔ بعد ازاں انہوں نے ہندی کے علاوہ تیلگو، تمل اور دیگر زبانوں کی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔
پردیپ راوت نے "سر فروش” سمیت کئی کامیاب فلموں میں بھی اہم کردار ادا کیے اور اپنی مضبوط آواز، رعب دار شخصیت اور منفی کرداروں کی وجہ سے مداحوں میں منفرد مقام بنایا۔
ان کے انتقال کی خبر پر بالی ووڈ اور جنوبی بھارتی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور مداحوں نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔