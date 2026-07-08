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    چین کا برقی راکٹ لانچ سسٹم خلائی سفر کے اخراجات کم کرنے کے قریب

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    بیجنگ: چین نے ایک جدید الیکٹرو میگنیٹک راکٹ لانچ سسٹم پر کام تیز کر دیا ہے، جس کے ذریعے راکٹ کو انجن جلانے سے پہلے انتہائی تیز رفتار تک پہنچایا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اس ٹیکنالوجی سے ایندھن کی بچت ہوگی، لانچنگ لاگت میں نمایاں کمی آئے گی اور خلائی مشنز زیادہ مؤثر بن سکیں گے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب رہا تو عالمی خلائی صنعت میں ایک نئی دوڑ شروع ہونے کا امکان ہے۔

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