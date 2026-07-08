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    جیمز ویب ٹیلی اسکوپ نے خلا میں پراسرار مالیکیول دریافت کر لیا

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    JWST in outer space. James Webb telescope far galaxy explore. Sci-fi space collage. Astronomy science. Elemets of this image furnished by NASA (url: https://www.nasa.gov/sites/default/files/styles/full_width_feature/public/thumbnails/image/755409main_webb.jpg)

    واشنگٹن: دنیا کی جدید ترین خلائی دوربین جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ نے پلوٹو اور ٹائٹن کی فضا میں ایک ایسا پراسرار مالیکیول دریافت کیا ہے جسے سائنسدان پہلے کبھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ دریافت نظامِ شمسی کی تشکیل اور سیاروں کے ماحول کو سمجھنے میں اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس انکشاف کے بعد نئی تحقیق کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ اس مالیکیول کی اصل نوعیت معلوم کی جا سکے۔

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