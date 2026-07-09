پاسدارانِ انقلاب کا عزم، عاق تکیہ پل پر امریکی حملے کا ’تباہ کن‘ جواب دیں گے

ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک امریکی کروز میزائل نے ایران کے شمالی صوبے گلستان کے علاقے آق قلا میں واقع آق طاقا خان پل کے علاقے کو نشانہ بنایا۔ یہ دعویٰ ایرانی سرکاری میڈیا کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔
گلستان شاخ کے مطابق اس مبینہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ فورس نے مزید کہا کہ وہ اس کارروائی کا "شدید اور فیصلہ کن” جواب دے گی۔
یہ دعویٰ ایران اور امریکا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے پر فوجی کارروائیوں اور دھمکیوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے مبینہ حملے کے وقت، نوعیت یا پیمانے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں، جبکہ اس واقعے کی آزاد ذرائع سے تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔
خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔