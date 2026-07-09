پاکستان کے معروف مفتی نے کرپٹو کرنسی کی تجارت کو حرام قرار دے دیا

ڈیجیٹل مالیاتی شعبے میں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات، جن میں کرپٹو کرنسی، ورچوئل کرنسی، ڈیجیٹل ٹوکنز اور اسٹیبل کوائنز شامل ہیں، دراصل ڈیجیٹل اثاثوں کی ایک ہی قسم کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس فیصلے کے مطابق کرپٹو کرنسی کی تجارت سے متعلق جو حکم یا پابندیاں بیان کی گئی ہیں، وہ ان تمام متعلقہ ڈیجیٹل اثاثوں پر بھی یکساں لاگو ہوں گی۔
اس فیصلے کے بعد کرپٹو کرنسی استعمال کرنے والوں، سرمایہ کاروں اور مالیاتی ماہرین میں بحث شروع ہو گئی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل اثاثوں کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین اس طرح کے فیصلوں کے مذہبی، معاشی اور قانونی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
یہ معاملہ اس جاری بحث کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ آیا کرپٹو کرنسیز اسلامی اصولوں کے تحت روایتی کرنسی، ملکیت اور مالی لین دین کے تقاضوں پر پورا اترتی ہیں یا نہیں۔