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    پنجاب کا 8 ارب روپے کی لاگت سے جنگلات کی بحالی کا منصوبہ متعارف کرانے کا اعلان۔

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    پنجاب حکومت نے 2026 کے لیے ماحول کے تحفظ اور جنگلات میں اضافے کا بڑا منصوبہ متعارف کرا دیا ہے، جس کے تحت صوبے بھر میں 3 کروڑ 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس مہم کا مقصد جنگلات میں اضافہ، ماحول کو بہتر بنانا اور سرسبز پنجاب کو فروغ دینا ہے۔

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