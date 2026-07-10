لاہور میں ٹیوشن سینٹر سے بچی کی لاش ملنے کا واقعہ، والد کا تہلکہ خیز انکشاف

اسلام آباد(نیوز ڈ یسک) لاہور کے علاقے اچھرہ میں واقع ایک ٹیوشن سینٹر سے 10 سالہ طالبہ کی لاش ملنے کے واقعے نے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔
پولیس نے واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔پولیس کے مطابق چھٹی جماعت کی طالبہ نعیمہ معمول کے مطابق ٹیوشن پڑھنے گئی تھی، تاہم کچھ دیر بعد اس کی لاش ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے برآمد ہوئی۔ ابتدائی معائنے میں بچی کے گلے پر نشانات پائے گئے ہیں، جس کے باعث واقعے کو مشتبہ قرار دیتے ہوئے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔متوفیہ کے والد نے بتایا کہ انہیں ٹیوشن سینٹر سے فون کر کے اطلاع دی گئی کہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ وہ فوری طور پر بچی کو اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔
والد کے مطابق ان کی تین بیٹیاں اسی ٹیوشن سینٹر میں زیرِ تعلیم تھیں اور واقعے کے روز بھی تینوں ایک ساتھ گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ نعیمہ تقریباً ڈیڑھ سال سے اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔دوسری جانب ایس پی ماڈل ٹاؤن نے بتایا کہ بچی کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہے، جبکہ شواہد اکٹھے کر کے قانونی کارروائی اور تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد واقعے کی اصل وجوہات سامنے آئیں گی