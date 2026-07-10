مون سون کے نئے سلسلے کی پیش گوئی

محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرۂ عرب سے آنے والی نم آلود ہوائیں مسلسل ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جو ہفتہ کی شام مزید مضبوط ہونے کا امکان ہے۔ بدلتے موسم کے باعث بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کا امکان ہے، لہٰذا محتاط رہیں اور موسم کی تازہ صورتحال سے باخبر رہیں۔
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