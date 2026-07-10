کراچی میں پانی چوری کی روک تھام کے لیے خصوصی پولیس اسٹیشن قائم

کراچی میں پانی چوری کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے، جو غیر قانونی پانی کے کنکشن، پائپ لائنوں میں چھیڑ چھاڑ اور پانی سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات اور روک تھام کا کام کرے گا۔
نئے قائم کیے گئے پولیس اسٹیشن کا مقصد عوامی پانی کے وسائل کی چوری کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا اور شہر کے پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ حکام کے مطابق یہ اقدام شہریوں کو صاف اور مناسب پانی کی فراہمی یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پانی چوری اور غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع دیں اور پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے میں تعاون کریں۔