فلپائن میں طوفان سے ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک

فلپائن میں شدید طوفان کے باعث ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ طوفان کے ساتھ آنے والی شدید بارشوں اور تیز ہواؤں نے زمین کو غیر مستحکم کر دیا، جس کے باعث خطرناک مٹی کا تودہ گرنے کا واقعہ پیش آیا۔
ریسکیو ٹیمیں اور ہنگامی ادارے متاثرہ علاقوں میں تلاش اور امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ حکام نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں اور متاثرہ خاندانوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔
حکام نے خطرناک علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ مزید لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ برقرار ہے۔ متاثرہ افراد کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔