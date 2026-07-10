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    سپر ٹائفون باوی سے 15 افراد ہلاک، بڑے پیمانے پر انخلا جاری

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    سپر طوفان باوی نے شدید تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ ہزاروں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارشوں نے متاثرہ علاقوں میں معمولاتِ زندگی درہم برہم کر دیے ہیں۔ امدادی ٹیمیں ریسکیو کارروائیوں، متاثرین کو پناہ فراہم کرنے اور بنیادی سہولیات کی بحالی میں مصروف ہیں۔ حکام نے خطرناک علاقوں میں رہنے والے افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ انخلا کے احکامات پر عمل کریں اور موسم کی تازہ صورتحال پر نظر رکھیں۔

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