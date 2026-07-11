کیوبا میں ایک ہفتے میں دوسری ملک گیر بجلی بندش
کیوبا میں ایک ہفتے کے دوران دوسری بار ملک گیر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا، جس کے باعث پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حکام کے مطابق بجلی کے قومی نظام میں خرابی کے بعد تقریباً ایک کروڑ افراد متاثر ہوئے۔
کیوبا کی بجلی کمپنی کے مطابق بجلی کی بندش ٹرانسمیشن لائن میں خرابی اور بجلی کے نظام پر بڑھتے دباؤ کے باعث ہوئی۔ حکام بجلی کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں، تاہم ایندھن کی شدید کمی اور پرانا بجلی کا نظام صورتحال کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔
حکومت نے توانائی کے بحران کی بڑی وجہ ایندھن کی قلت کو قرار دیا ہے۔ کیوبا کا کہنا ہے کہ تیل کی فراہمی میں رکاوٹوں اور امریکی پابندیوں نے بحران کو مزید سنگین بنایا، جبکہ واشنگٹن کی جانب سے کیوبا کی حکومت کو بحران کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔