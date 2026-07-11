ایران کا معاہدے کی پاسداری کا دعویٰ، امریکا پر خلاف ورزی کا الزام

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ‘ایکس’ (X) پر اپنے ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے ‘اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت’ (MoU) کی خلاف ورزیوں پر سخت تنقید کی ہے۔
باہمی تعمیل: عباس عراقچی نے زور دیا کہ معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں فریقین کی جانب سے باہمی تعمیل ناگزیر ہے۔
خلاف ورزیاں: ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق یہ واقعہ امریکہ کی جانب سے کی جانے والی دیگر خلاف ورزیوں اور غلط اقدامات کا تسلسل ہے۔
موقف: ایران نے اس سے قبل بھی امریکہ پر اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، خاص طور پر ایران پر ہونے والے حالیہ حملوں کے تناظر میں۔