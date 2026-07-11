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    رونالڈو نے نایاب CR7 بوٹس IShowSpeed کو تحفے میں دے دیے

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    کرسٹیانو رونالڈو نے ایک بار پھر اپنے مداح اور یوٹیوب اسٹار آئی شو اسپیڈ (IShowSpeed) کو اپنے انتہائی نایاب نائیکی مرکوریل سپرفلائی 11 "CR7 گولڈ اسکارپین” جوتے تحفے میں دے کر لوگوں کے دل جیت لیے۔ رپورٹس کے مطابق، رونالڈو کی خواہش تھی کہ اگر پرتگال فیفا ورلڈ کپ میں مزید آگے جاتا تو وہ یہ جوتے خود اسپیڈ کو پیش کرتے۔ اگرچہ ٹیم توقع سے پہلے ہی باہر ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ خاص تحفہ اسپیڈ تک پہنچ جائے۔ یہ جذباتی عمل تیزی سے وائرل ہو گیا، جس میں مداحوں نے رونالڈو کی سخاوت کی تعریف کی اور اسے ان کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک کے لیے خواب پورا ہونے کے مترادف قرار دیا۔

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