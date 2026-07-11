این ڈی ایم اے کا سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ الرٹ

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے حکام کو خبردار کیا ہے کہ 11 جولائی سے 14 جولائی تک ملک بھر میں ہونے والی شدید بارشوں کے نئے سلسلے کے باعث گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے نمی والی ہوائیں مضبوط ہو رہی ہیں جبکہ ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ اس سسٹم کے تحت، آج اور کل کئی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے مختلف حصوں بشمول لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودھا، ساہیوال، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، اٹک، چکوال اور جہلم میں بارش متوقع ہے۔ چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔
خیبر پختونخوا میں پشاور، مردان، سوات، مالاکنڈ، کوہاٹ، بنوں، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، بٹگرام، شانگلہ، کرم، وزیرستان اور ملحقہ علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کا خطرہ ہے۔
محکمہ موسمیات نے سندھ کے کچھ حصوں بشمول سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، گھوٹکی اور خیرپور میں بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کچھ مقامات پر شدید بارش کا بھی امکان ہے۔