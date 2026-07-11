خامنہ ای اور چار اہلخانہ افراد کی امام رضاؑ مزار میں تدفین

ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے مزار میں ان کے خاندان کے چار افراد کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔
آئی ایس این اے (ISNA) کے مطابق، تدفین تہران، قم، کربلا، نجف اور مشہد میں منعقدہ جنازے کی تقریبات کے بعد جمعہ کی صبح عمل میں آئی۔ ایران کے موجودہ لیڈر، مجتبیٰ خامنہ ای، جنازے کی تمام تقریبات سے غیر حاضر رہے، جبکہ ان کے بھائیوں، مصطفیٰ، میثم اور مسعود نے ان تقریبات میں شرکت کی۔
رپورٹس میں مزید کہا گیا کہ مصطفیٰ خامنہ ای نے تدفین سے قبل نماز جنازہ پڑھائی۔ علی خامنہ ای چار ماہ قبل ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے پہلے دن انتقال کر گئے تھے۔