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    قطر میں ملبہ گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی

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    قطر کی وزارتِ داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ دفاعی کارروائیوں کے دوران گرنے والے ملبے سے ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

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