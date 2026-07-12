قطر میں ملبہ گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی

قطر کی وزارتِ داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ دفاعی کارروائیوں کے دوران گرنے والے ملبے سے ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
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