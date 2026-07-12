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    برینڈن میک کولم کو انگلینڈ کی مردوں کی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا

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    انگلینڈ نے ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ برینڈن میک کولم کو چار سالہ دور کے بعد عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ میک کولم نے انگلینڈ کی جارحانہ "باز بال” حکمتِ عملی میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم وہ اب بھی انگلینڈ کی مردوں کی وائٹ بال ٹیموں کے ہیڈ کوچ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔

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