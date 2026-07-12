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    ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا

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    پاکستان کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا۔ اسلام آباد میں وزارتِ خارجہ کے مطابق، دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔

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