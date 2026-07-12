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    سابق ایتھوپیئن ایئر ویز چیف پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کے نئے سی ای او مقرر

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    پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) نے ایتھوپیئن ایئرلائنز کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹیوولڈے گیبریماریم کو اپنا نیا سی ای او منتخب کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق تقرری کا باضابطہ اعلان لازمی سیکیورٹی کلیئرنس مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ ٹیوولڈے ایک تجربہ کار ہوا بازی ماہر سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے دورِ قیادت میں ایتھوپیئن ایئرلائنز کو ترقی دے کر افریقہ کی سب سے بڑی ایئرلائن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔

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