پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) نے ایتھوپیئن ایئرلائنز کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹیوولڈے گیبریماریم کو اپنا نیا سی ای او منتخب کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق تقرری کا باضابطہ اعلان لازمی سیکیورٹی کلیئرنس مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ ٹیوولڈے ایک تجربہ کار ہوا بازی ماہر سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے دورِ قیادت میں ایتھوپیئن ایئرلائنز کو ترقی دے کر افریقہ کی سب سے بڑی ایئرلائن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔
بریکنگ نیوز
- افسوسناک خبر؛ بلوچستان میں دہشتگردوں نے 5 پنجابی مزدوروں کو شہید کردیا، شہداء کا تعلق پسرور، نارووال اور خان پور سے تھا
- کامیڈین اللہ رکھا کو لائیو ٹی وی پروگرام کے دوران دل کا دورہ پڑ گیا
- سابق ایتھوپیئن ایئر ویز چیف پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کے نئے سی ای او مقرر
- پاکستان نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ میں 3 کانسی کے تمغے اپنے نام کر لیے
- برینڈن میک کولم کو انگلینڈ کی مردوں کی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا
- "ہم آبنائے ہرمز کو طاقت کے ساتھ محفوظ رکھیں گے”: ابراہیم رضائی
- ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا
- قطر میں ملبہ گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی
- امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے
- جنوبی افریقہ کے ورلڈ کپ اسٹار جیڈن ایڈمز 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے
- چین نے سی پیک کے اربوں روپے کے اجبات معاف کرنے سے انکار کر دیا
- ریٹائرڈ پاکستانی بحریہ کے افسر برطانیہ کے میئر منتخب
- چین کا نیا اے آئی: GPT-5.5 سے سستا اور زیادہ شفاف
- این ڈی ایم اے کا سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ الرٹ
- اسپین میں تباہ کن جنگلاتی آگ، 11 افراد ہلاک، 19 لاپتہ
- خامنہ ای اور چار اہلخانہ افراد کی امام رضاؑ مزار میں تدفین
- پنجاب حکومت کا ریسٹورنٹس میں ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 50 فیصد ٹیکس ریلیف کا اعلان
- ایران کے خلاف آپریشن کی خفیہ حمایت پر یو اے ای پر الزام
- رونالڈو نے نایاب CR7 بوٹس IShowSpeed کو تحفے میں دے دیے
- اسرائیل نے مفتی اعظمِ القدس کو مسجد اقصیٰ سے ایک ہفتے کے لیے روک دیا