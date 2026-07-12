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    کامیڈین اللہ رکھا کو لائیو ٹی وی پروگرام کے دوران دل کا دورہ پڑ گیا

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    معروف کامیڈین اللہ رکھا لائیو ٹی وی پرفارمنس کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے باعث اچانک طبیعت خراب ہونے پر فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ اس واقعے نے ناظرین اور فنکار برادری کو تشویش میں مبتلا کر دیا، جبکہ مداحوں اور شوبز شخصیات نے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

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