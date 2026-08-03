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    آزاد کشمیر میں ہماری فتح مخالفین کو ہضم نہیں ہورہی: عطا تارڑ

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    وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ (ن) کی کامیابی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اور حکومت عوامی خدمت اور ترقی کے سفر کو مزید تیز کرے گی۔

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