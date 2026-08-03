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    آزاد کشمیر انتخابات:34‌شکایات درج الیکشن کمیٹی نے کاروائی نہیں کی:شریں رحمان

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    پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمٰن نے آزاد کشمیر انتخابات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 34 شکایات درج کرائی گئیں، مگر الیکشن کمیٹی نے کسی پر بھی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتخابی شکایات کی شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد برقرار رہے۔

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