آئی سی سی نے کرپشن قوانین کی خلاف ورزی پر امریکی کرکٹر اخیلیش ریڈی پر 8 سال کی پابندی عائد کر دی

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے امریکی کرکٹر بودوگم اخیلیش ریڈی کو اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ہر قسم کی کرکٹ سے آٹھ سال کے لیے معطل کر دیا ہے۔
آئی سی سی کے مطابق، ایک آزاد اینٹی کرپشن ٹریبونل نے اخیلیش ریڈی کو آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ کی تین مختلف شقوں کی خلاف ورزی کا قصوروار قرار دیا۔ تحقیقات کے دوران سامنے آنے والے شواہد کی بنیاد پر ٹریبونل نے کھلاڑی کے خلاف فیصلہ سنایا، جس کے بعد ان پر آٹھ سالہ پابندی نافذ کر دی گئی۔
آئی سی سی کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن قوانین کا مقصد کرکٹ کے کھیل کو بدعنوانی، میچ فکسنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ادارے نے واضح کیا کہ کھیل کی شفافیت اور دیانت داری برقرار رکھنے کے لیے ایسے معاملات میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔
اس پابندی کے بعد اخیلیش ریڈی آٹھ سال تک کسی بھی بین الاقوامی، ڈومیسٹک یا آئی سی سی سے منظور شدہ کرکٹ سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔