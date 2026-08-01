خیرات کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہم پر چڑھائی نہ کریں صوبائی وزیر سندھ سعید غنی

"خیرات کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہم پر چڑھائی نہ کریں” — سعید غنی کا مسلم لیگ (ن) پر تنقید کا جواب
کراچی: پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے مسلم لیگ (ن) کے رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ "خیرات کی سیٹوں پر بیٹھنے والے ہم پر چڑھائی نہ کریں”۔
سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اپنی نشستوں پر ہار گئے تھے، جبکہ جو لوگ خیرات کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں وہ ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 2024 کے انتخابات میں مسلم لیگ (ن) کو دھاندلی کے ذریعے کامیابی دلوائی گئی۔
انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما عوام کے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں اور ان کے مینڈیٹ پر سوال اٹھائے جانے کی صورت میں وہ آواز بلند کریں گے۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں اور صحت کے شعبے میں کیے گئے اقدامات کو نظر انداز کرتے ہوئے تنقید کرنا درست نہیں۔
صوبائی وزیر نے سندھ میں صحت کے اداروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ National Institute of Cardiovascular Diseases (NICVD)، Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT) اور گمبٹ کے ادارے ملک بھر سے آنے والے مریضوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔