مسلم لیگ (ن) کے رکنِ قومی اسمبلی ملک اقبال چنڑ 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

مسلم لیگ (ن) کے رکنِ قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنڑ 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے
پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما اور رکنِ قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنڑ 76 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور دماغ میں خون بہنے (برین ہیمرج) کے باعث انتقال کر گئے۔
ملک اقبال چنڑ کا تعلق ضلع بہاولپور سے تھا اور وہ حلقہ این اے-168 (بہاولپور-V) سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ اس سے قبل وہ متعدد بار پنجاب اسمبلی کے رکن رہے اور پنجاب کابینہ میں خصوصی تعلیم، جیل خانہ جات اور کوآپریٹو جیسے اہم محکموں کے وزیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ملک اقبال چنڑ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم ایک باوقار، مخلص اور عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار سیاستدان تھے۔ انہوں نے مرحوم کی سیاسی و سماجی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اہلِ خانہ کو صبرِ جمیل دے۔
مسلم لیگ (ن) کے دیگر رہنماؤں، ارکانِ پارلیمنٹ اور مختلف سیاسی شخصیات نے بھی ملک اقبال چنڑ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے پارٹی اور جنوبی پنجاب کی سیاست کے لیے بڑا نقصان قرار دیا۔
ملک اقبال چنڑ 15 مارچ 1950 کو بہاولپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 2002، 2008 اور 2013 میں پنجاب اسمبلی جبکہ 2024 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست جیت کر پارلیمانی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔