گلگت بلتستان میں براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی

گلگت بلتستان: براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی
گلگت بلتستان کے ضلع شگر میں واقع دنیا کی بارہویں بلند ترین چوٹی براڈ پیک (8,051 میٹر) پر برفانی تودہ گرنے کے المناک واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے، جبکہ 2 کوہ پیما اب بھی لاپتا ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے خراب موسم اور انتہائی دشوار گزار راستوں کے باوجود مزید چار لاشیں برآمد کر لی ہیں۔
حادثہ اس وقت پیش آیا جب مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے کوہ پیماؤں کا ایک بین الاقوامی گروپ چوٹی سر کرنے کی کوشش کے دوران کیمپ ٹو اور کیمپ تھری کے درمیان برفانی تودے کی زد میں آ گیا۔ ابتدائی طور پر 10 کوہ پیما لاپتا ہوئے تھے، جن میں نیپال، پاکستان، امریکا، عمان اور دیگر ممالک کے کوہ پیما شامل تھے۔
ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز، مقامی ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹرز اور تجربہ کار کوہ پیما حصہ لے رہے ہیں، تاہم خراب موسم، شدید برفباری اور محدود حدِ نگاہ کے باعث امدادی کارروائیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام کے مطابق لاپتا دو کوہ پیماؤں کی تلاش بدستور جاری ہے، تاہم ان کے زندہ بچ جانے کی امیدیں وقت گزرنے کے ساتھ معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔
براڈ پیک قراقرم سلسلے کی خطرناک ترین چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں موسم کی اچانک تبدیلی اور برفانی تودے کوہ پیماؤں کے لیے مستقل خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔