ارشد ندیم اپنے کامن ویلتھ جیولن گولڈ کا دفاع نہ کر سکے، نویں پوزیشن پر اختتام

پاکستان کے اولمپک اور کامن ویلتھ چیمپئن ارشد ندیم 2026 کامن ویلتھ گیمز میں اپنے جیولن تھرو کے طلائی تمغے کا دفاع نہ کر سکے اور کوالیفائنگ مرحلے میں نویں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مقابلوں سے باہر ہو گئے۔
گلاسگو میں ہونے والے مقابلوں کے دوران ارشد ندیم کی پہلی تھرو فاؤل قرار دی گئی، جبکہ دوسری اور تیسری کوشش میں انہوں نے بالترتیب 77.41 میٹر اور 75.39 میٹر کی تھرو کی۔ ان کی بہترین کوشش 77.41 میٹر رہی، جس کی بنیاد پر وہ مجموعی طور پر نویں نمبر پر رہے۔ صرف ٹاپ آٹھ ایتھلیٹس فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکے۔
ارشد ندیم نے 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں برمنگھم میں 90.18 میٹر کی ریکارڈ تھرو کے ساتھ طلائی تمغہ جیتا تھا اور کامن ویلتھ ریکارڈ بھی قائم کیا تھا۔ اس بار وہ اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
ارشد ندیم پاکستان کے پہلے اولمپک ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے ایتھلیٹکس میں سونے کا تمغہ جیتا اور وہ اب بھی پاکستان کے سب سے نمایاں ایتھلیٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ شائقین کو امید ہے کہ وہ آنے والے عالمی مقابلوں میں ایک بار پھر بھرپور واپسی کریں گے۔