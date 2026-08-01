سیف الملوک جھیل پر سیاحوں کا داخلہ حفاظتی خدشات کے باعث بند کر دیا گیا

مانسہرہ: ضلعی انتظامیہ نے شدید بارشوں اور ممکنہ بادل پھٹنے (Cloudburst) کے خدشے کے پیش نظر ناران سے سیف الملوک جھیل جانے والے سیاحوں کا داخلہ عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان محکمہ موسمیات (PMD) کی جانب سے مون سون بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور خراب موسمی صورتحال کی پیش گوئی کے بعد سیاحوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ ناران سے جھیل تک جانے والی سڑک پر سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور صورتحال بہتر ہونے تک آمدورفت معطل رہے گی۔
بالاکوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی ہدایات پر حفاظتی اقدامات کیے ہیں، جبکہ ریسکیو اداروں اور متعلقہ محکموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ موسم بہتر ہونے اور راستوں کو محفوظ قرار دیے جانے کے بعد سیاحوں کے لیے دوبارہ سفر کی اجازت دی جائے گی۔
دوسری جانب کاغان ویلی کے کاروباری حلقوں نے پابندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاحت کے محدود سیزن میں ایسی پابندیوں سے مقامی کاروبار متاثر ہوتا ہے۔
مختصر خبر:
مانسہرہ انتظامیہ نے شدید بارشوں اور بادل پھٹنے کے خطرے کے باعث سیف الملوک جھیل جانے والے سیاحوں پر عارضی پابندی عائد کر دی۔ فیصلہ سیاحوں کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔