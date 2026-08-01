پیپلز لبریشن آرمی کا 99 واں یومِ تاسیس، جی ایچ کیو میں پروقار تقریب فیلڈ مارشل عاصم منیر، چینی سفیر ژانگ زیڈونگ، ڈیفنس اتاشی میجر جنرل وانگ ژونگ کی شرکت

عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی (پی ایل اے) کے قیام کی 99ویں سالگرہ کے موقع پر جنرل ہیڈکوارٹرز (جی ایچ کیو) راولپنڈی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں پاکستان میں چین کے سفیر عالی جناب جیانگ زائیڈونگ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ چین کے دفاعی اتاشی میجر جنرل وانگ ژونگ، چینی سفارت خانے کے حکام اور پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے سینئر فوجی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشانِ امتیاز (ملٹری)، ہلالِ جرات، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور پیپلز لبریشن آرمی کو اس کے 99ویں یومِ تاسیس پر مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے چین کے دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن و سلامتی کے فروغ میں پیپلز لبریشن آرمی کی نمایاں خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان مضبوط اور دیرینہ تعلقات کو سراہا۔