بلاول بھٹو حکومت کی الٹی گنتی کروانے سے پہلے اپنے والد سے استعفیٰ لیں جو ہمارے ووٹ سے صدر بنے عظمیٰ بخآری

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بلاول بھٹو حکومت کی الٹی گنتی شروع کروانے کی بات کرنے سے پہلے اپنے والد آصف علی زرداری سے استعفیٰ لیں، کیونکہ وہ صدرِ مملکت عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بلاول بھٹو پہلے بھی وفاقی حکومت کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں جبکہ وہ خود حکومت کا حصہ رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ اپنے سیاسی معاملات میں اختلافات رکھتے ہیں وہ دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی جماعت کے معاملات دیکھیں۔ عظمیٰ بخاری نے بلاول بھٹو کے بیانات کو سیاسی تنقید قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اپنی کارکردگی پر توجہ دے رہی ہے۔