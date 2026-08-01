شمالی وزیرستان آپریشن میں پانچ دہشت گرد ہلاک، میجر حافظ احسان الٰہی نے جامِ شہادت نوش کیا

پاک فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ (ISPR) کے مطابق، یکم اگست 2026 کو سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اور مصدقہ اطلاع پر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن (IBO) کیا۔
آپریشن کا مقام: رزمک، ضلع شمالی وزیرستان
دہشت گردوں کی ہلاکت: سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی کے دوران 5 دہشت گرد (فتنہ الخوارج) ہلاک کر دیے گئے۔
شہید افسر: آپریشن کے دوران آگے بڑھ کر جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے 34 سالہ میجر حافظ احسان الٰہی بہادری سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے۔
شہید کا تعلق: میجر حافظ احسان الٰہی کا تعلق ضلع میانوالی سے تھا۔
برآمدگی و پس منظر: مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔