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    ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر، ٹرمپ نے جلد معاہدہ ہونے کی امید پر فوجی کارروائی روک دی

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    امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جلد معاہدہ طے پا جاتا ہے تو انہوں نے ایران پر مجوزہ حملے روک دیے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق مذاکرات کا موقع دیا جا رہا ہے، تاہم ایران نے ان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے "نیا جھوٹ” قرار دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے جبکہ خطے میں صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔

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