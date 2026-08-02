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    پاکستان اور کینیڈا کے درمیان براہِ راست فضائی رابطے بحال ، کینیڈین ایئرلائن نے منظوری کے لیے درخواست دے دی۔

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    پاکستانی مسافروں اور کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری! کینیڈا کی ایک نجی ایئرلائن نے پاکستان کے لیے ہفتہ وار 5 براہِ راست پروازیں شروع کرنے کی منظوری طلب کر لی ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر محمد سلیم کے مطابق یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تجارتی و سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے سفر کو بھی مزید آسان اور سہل بنائے گا۔

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