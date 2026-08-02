پاکستان اور کینیڈا کے درمیان براہِ راست فضائی رابطے بحال ، کینیڈین ایئرلائن نے منظوری کے لیے درخواست دے دی۔

پاکستانی مسافروں اور کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری! کینیڈا کی ایک نجی ایئرلائن نے پاکستان کے لیے ہفتہ وار 5 براہِ راست پروازیں شروع کرنے کی منظوری طلب کر لی ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر محمد سلیم کے مطابق یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تجارتی و سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے سفر کو بھی مزید آسان اور سہل بنائے گا۔
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