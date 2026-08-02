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    پاکستان میں برفانی تودہ گرنے سے لاپتا تمام 10 کوہ پیما جاں بحق، مہم چلانے والی کمپنی نے تصدیق کر دی

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    براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں معروف برطانوی-نیپالی کوہ پیما نرمل پرجا سمیت تمام 10 کوہ پیماؤں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ امدادی ٹیموں نے متعدد لاشیں نکال لی ہیں جبکہ خراب موسم کے باوجود باقی کوہ پیماؤں کی تلاش اور ریکوری کا عمل جاری ہے۔ عالمی کوہ پیمائی برادری نے نرمل پرجا کو شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔

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