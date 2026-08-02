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    بھارت اسرائیل کو اسلحہ بھیج کر غزہ میں مبینہ نسل کشی کا حصہ بن سکتا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل

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    ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے اکتوبر 2023 سے اسرائیل کو کم از کم 2,596 ہتھیاروں اور فوجی سازوسامان کی کھیپیں بھیجی ہیں۔ تنظیم نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات فوری طور پر بند کرے، جبکہ بھارت کا مؤقف ہے کہ اس کی تمام دفاعی برآمدات ملکی قوانین، بین الاقوامی ذمہ داریوں اور مقررہ ضابطوں کے مطابق کی جاتی ہیں۔

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