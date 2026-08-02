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    سابق سری لنکن فاسٹ بولر رومیش پاتھیرگے نے جیولن میں ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کو شکست دے دی

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    سری لنکا کے سابق میڈیم فاسٹ بولر رومیش پاتھیرگےا نے گلاسگو میں ہونے والے 2026 کامن ویلتھ گیمز کے مردوں کے جیولن تھرو مقابلے میں 89.75 میٹر کی شاندار تھرو کے ساتھ طلائی تمغہ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے بھارت کے نیرج چوپڑا کو دوسرے نمبر پر چھوڑ دیا، جبکہ پاکستان کے اولمپک چیمپیئن ارشد ندیم نویں پوزیشن پر رہے۔ یہ سری لنکا کا کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو کا پہلا اور 1950 کے بعد ایتھلیٹکس میں پہلا طلائی تمغہ ہے۔

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