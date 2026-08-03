مون سون بارشوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 126 ہو گئی، سب سے زیادہ اموات کرنٹ لگنے سے ہوئیں

اسلام آباد: نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) کی تازہ رپورٹ کے مطابق 26 جون سے یکم اگست تک ملک بھر میں مون سون بارشوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 126 جبکہ زخمیوں کی تعداد 404 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اموات کی سب سے بڑی وجہ کرنٹ لگنے کے واقعات رہے، جبکہ فلیش فلڈ، ڈوبنے، آسمانی بجلی گرنے، مکانات گرنے اور درخت گرنے کے واقعات بھی جانی نقصان کا سبب بنے۔
صوبہ وار اعداد و شمار کے مطابق پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 47 افراد جاں بحق اور 295 زخمی ہوئے، جن میں بڑی تعداد بچوں کی بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں 55 اموات اور 82 زخمی رپورٹ ہوئے، جبکہ سندھ میں 5 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 8 افراد جان سے گئے اور 15 زخمی ہوئے۔
این ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش سے متعلق مختلف حادثات میں مزید 4 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے۔ ریسکیو اداروں نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں متعدد امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے کئی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔
دوسری جانب محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مون سون کا موجودہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہ سکتا ہے، جس کے باعث نشیبی علاقوں میں شہری سیلاب، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ برقرار ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔