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    جسپریت بمراہ کی جگہ عاقب نبی سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے بھارتی اسکواڈ میں شامل

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    بھارتی کرکٹ ٹیم کو سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے قبل بڑا دھچکا لگا ہے، جہاں اسٹار فاسٹ بولر جسپریت بمراہ بائیں گھٹنے کی انجری سے مکمل صحت یاب نہ ہونے کے باعث اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔

    بھارتی کرکٹ بورڈ (BCCI) نے بمراہ کی جگہ جموں و کشمیر کے فاسٹ بولر عاقب نبی کو پہلی بار قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 29 سالہ عاقب نبی نے حالیہ رانجی ٹرافی سیزنز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو سیزنز میں 100 سے زائد وکٹیں حاصل کیں، جس کے بعد انہیں یہ اہم موقع ملا۔

    عاقب نبی اس سے قبل انڈیا اے کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور سری لنکا کے دورے پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ان کا بھارتی سینئر ٹیسٹ ٹیم میں انتخاب ان کے کیریئر کا اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔

    بھارت اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز 15 اگست کو گال میں ہوگا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 23 اگست سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ ٹیم کی قیادت شبمن گل کریں گے، جبکہ کے ایل راہول نائب کپتان ہوں گے۔

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