ایران آئندہ دو برس میں بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، ایرانی نائب صدر

تہران: ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ حکومت نے آئندہ دو برس کے لیے ہر ممکن صورتحال، حتیٰ کہ بدترین حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کر رکھی ہے اور ملک کو کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
محمد رضا عارف نے کہا کہ حالیہ دباؤ، پابندیوں اور جنگی حالات کے باوجود حکومت نے بنیادی اشیائے ضروریہ کی فراہمی کو برقرار رکھا اور ملک میں کسی بڑے بحران یا قلت کو جنم نہیں لینے دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران اپنی اقتصادی اور انتظامی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔
ایرانی نائب صدر کے مطابق حکومت نے مختلف ممکنہ منظرناموں کو سامنے رکھتے ہوئے اقتصادی استحکام، عوامی ضروریات کی فراہمی اور ملکی انتظامی امور کے تسلسل کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں نظام متاثر نہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت عوامی ضروریات پوری کرنے، معیشت کو مستحکم رکھنے اور بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہے، اور آنے والے دو برس کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔